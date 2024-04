De Ketelaere: «Insulti contro di me? Penso a giocare»

Le parole dell’attaccante dell’Atalanta Charles De Ketelaere tra curiosità, carriera e le critiche ricevute

In un’intervista rilasciata al magazine Icon, l’attaccante dell’Atalanta Charles De Ketelaere ha voluto rilasciare qualche dichiarazione.

«Per imparare l’italiano mi è servita pratica, di cui anche la conoscenza del francese: parlo italiano con i massaggiatori, medici e fisioterapisti, così come alcuni compagni di squadra. Insulti contro di me (Milan ndr)? Sono troppi, ma lascio perdere e vado avanti. Ho comunque realizzato il mio sogno, quello di giocare in una grande squadra»