De Laurentiis: «Osimhen? Costerà più di 100 milioni. Milik? Andrà via al migliore offerente»

Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del presidente del Napoli su Champions League e Osimhen.

OSIMHEN – «Osimhen lo seguivamo da tempo. Gattuso lo voleva fortemente per le sue grandi qualità così come Giuntoli. Mi hanno convinto a fare questo grande sacrificio visto che si parla di 70 milioni più 10 di bonus più gli stipendi che percepirà negli anni superiamo di gran lunga i 100 milioni. È un giocatore dal quale non ci dobbiamo aspettare tutto e subito, perchè non è un giocatore da 30 o 25 gol ma è un calciatore che dovrebbe esprimere un gioco per la squadra straordinaria e far fare i gol non solo a sé stesso ma anche agli altri».

CALCIOMERCATO – «Ogni acquisto è sempre diverso e particolare. Gli acquisti più belli che ho condotto in prima persona sono stati quelli di Higuain e Cavani. Questo qui è stato propiziato da Gattuso e Giuntoli. Nel paniere avevamo altri calciatori, ora bisognerà vedere se c’è abbastanza respiro d’attacco o se dovremo migliorare qualcosa. Non dimentichiamoci che arriveranno Petagna e Rrahmani».

MILIK – «Milik è sul mercato da sempre. Io ho sempre proposto di allungargli il contratto e lui non diceva nulla. Andrà via al migliore offerente, non si fanno sconti a nessuno. Oppure rimarrà a Napoli e difficilmente rientrerà nelle scelte dell’allenatore».

KOULIBALY – «Mi dispiacerebbe separarmi da lui, è un bravissimo giocatore e una bravissima persona. I 90 milioni per ora non sono arrivati quindi vedremo».