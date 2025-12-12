De Laurentiis: «Con Conte siamo amici da tempo. Spero di fare un nuovo stadio in tempi brevi. I due Scudetti? Vi svelo qual è il mio preferito»

De Laurentiis a 360° ha affrontato diversi temi partendo dal Napoli, ma parlando anche di Conte dello stadio e del Benfica. Le sue parole

A margine dei Gazzetta Sport Awards, Aurelio De Laurentiis ha affrontato diversi temi parlando del Napoli e di Conte.

STADIO – «Spero di costruirlo in poco tempo. La priorità è sicuramente il nuovo centro sportivo e poi si pensa al resto. A San Siro incassano 14 milioni nelle grandi serate e noi solo 1,1. L’amministrazione si arrabbia se lo definisco un cesso, ma per noi è solo un costo».

BENFICA – «Non possiamo pretendere di vincere tutte le partite. Mourinho non è un tecnico facile da battere. In molti lo danno per bollito, ma è un vincente».

CONTE – «Noi siamo amici e ci sentiamo sempre. L’ho conosciuto alle Maldive quando non masticavo calcio in maniera perfetta. Nuotavamo e parlavamo tanto. Mi piaceva sentire un uomo come lui. Non ha mai perso la fame di vincere».

SCUDETTI – «Il secondo è stato più bello del primo perché è stato sudato fino alla fine. La suspense ha creato le premesse per godercelo. Ne è venuto fuori un film campione d’incassi al cinema. E presto ne faremo un altro sui cento anni del Napoli che cadono nel 2026».