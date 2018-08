De Laurentiis svela: «Il vero Napoli dopo 7-8 gare». Poi la dura replica a De Magistris e ai tifosi

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, torna alla carica. Ecco le parole del numero uno azzurro tra campo e mercato

Aurelio De Laurentiis risponde al sindaco De Magistris. Il numero uno napoletano aveva punzecchiato il presidente del Napoli sulla questione stadio («Non ha investito un euro») e ha ricevuto una secca risposta: «Questa è la dimostrazione che lui non sa nemmeno quello che succede a casa sua – dice ADL alla Gazzetta dello Sport – Abbiamo in­vestito nel San Paolo tantissimi soldi, De Magistris deve stare at­tento sennò gli scateno addosso il mio pool di legali. Se non fossi andato di persona dal governa­tore De Luca e mi fossi fatto dare 15 milioni per la struttura, ne­anche i sediolini avremmo cam­biato».

Il presidente ha chiesto pazienza per vedere il vero Napoli, quello targato Carlo Ancelotti: «Occorre pazienza e bisogna evi­tare di criticare. Stavolta, possia­mo aspettare serenamente 7­-8 partite perché nessuno può met­tere in discussione la figura di Ancelotti». Poi sullo scontro con i tifosi: «Capisco siano smaniosi di vincere ma occorre far chiarezza sul fermento che si è venuto a creare in questi giorni. Occorre un distinguo: sui social è monta­ta una storia contro il presidente ma non nego mica di aver deciso di fare impresa nel calcio. Que­sto, però, non mi allontana dai ti­fosi, almeno da quelli che amano la maglia incondizionatamente. È vero che c’è uno scontro fronale tra la società e le frange più estreme che albergano nella tifo­seria, ma vi siete chiesti come mai sono apparsi dei manifesti contro di me in città quando il mercato si era appena aperto?».