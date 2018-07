De Laurentiis sul progetto Stadio: «4 idee per il Napoli»

Attraverso un comunicato ufficiale sul sito web del Napoli, il presidente De Laurentiis fa chiarezza sullo stato dell’arte per quel che riguarda il Progetto Stadio

Quattro idee in cantiere per il Napoli. Quattro idee per lo stadio e per il centro sportivo. Il patron Aurelio De Laurentiis ha fatto chiarezza sulle idee messe in cantiere per quel che riguarda la costruzione delle principali infrastrutture che potrebbero far fare l’ennesimo salto di qualità alla società partenopea. Con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito web del Napoli, De Laurentiis ha smentito le ricostruzioni dei giornali e fatto chiarezza: «Stiamo studiando per queste 4 proposte, la viabilità e i tempi di percorrenza per tutti i napoletani e i campani».

Queste le parole di De La: «Il futuro stadio non sara’ necessariamente nello stesso territorio dell’attuale centro sportivo di Castel Volturno». Punto secondo: «La societa’ ha avuto numerosi contatti con il Sindaco di Melito, Antonio Amente e quando si parla dei 100 ettari necessari per il progetto, questa e’ la location potenzialmente individuata dove si potrebbero studiare le varie soluzioni ipotizzate». Inoltre «e’ in corso anche un dialogo con il Sindaco di Castel Volturno per poter proseguire, oltre il Regi Lagni, la realizzazione di 8 campi di calcio con relativi servizi». Infine, c’è «un’idea avanzata dal Gruppo Coppola per mettere a disposizione un grande appezzamento di terreno dove si potrebbe costruire sia lo stadio che il Centro Sportivo».