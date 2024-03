Champions League, De Ligt: «Vogliamo battere la Lazio»

Alla vigilia del match tra Bayern Monaco e Lazio, il difensore dei padroni di casa, Matthijs De Ligt, ha parlato cosi della sfida ai microfoni di Mediaset:

«Per noi e per loro è una partita molto importante. Stiamo vivendo un periodo un po’ difficile visto che siamo a 10 punti dal Bayer Leverkusen in campionato, quindi per noi è una gara molto importante. Il Bayern Monaco è una delle squadre più forti al mondo, è obbligatorio quasi arrivare ai quarti. Ripeto, è una partita molto importante, ci ridarebbe energia vincere. Siamo giocatori del Bayern Monaco, lavoriamo per diventare migliori tutti i giorni e giocare meglio. Quando sei secondo in classifica per un calciatore del Bayern Monaco non è una cosa buona, stiamo lavorando per vincere la partita. Speriamo di riuscirci domani»