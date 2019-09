DE MAIO: «L’espulsione di De Paul ha cambiato la partita» – VIDEO

De Maio commenta la sconfitta dell’Udinese con l’Inter: «Giocare a San Siro non è mai semplice, l’espulsione ha cambiato tutto»

L’Udinese è uscita sconfitta di misura da San Siro. Ma, di certo, non ridimensionata dopo una prestazione gagliarda, in una sfida terminata 1-0 per l’Inter nonostante i friulani abbiamo giocato in dieci fin dal primo tempo per l’espulsione ai danni di De Paul.

Il difensore centrale De Maio ha commentato così la sconfitta contro i nerazzurri di Conte: «Giocare a San Siro non è mai semplice, l’espulsione di De Paul ha cambiato completamente la partita».