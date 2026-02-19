Nottingham Forest, esordio per Pereira sulla panchina del club contro il Fenerbahce in Europa League: la sfida contro la corazzata turca

Il quarto allenatore della stagione sarà la mossa vincente? Questo dubbio accompagna il Nottingham Forest alla vigilia della delicatissima trasferta di Istanbul contro il Fenerbahçe, valevole per l’andata dei playoff di Europa League. La scottante panchina della formazione inglese è affidata a Vitor Pereira, esperto tecnico portoghese. L’allenatore raccoglie la pesantissima eredità lasciata in questo caotico duemilaventisei da tre colleghi esonerati in sequenza. Il mister, scelto sotto l’attenta gestione di Evangelos Marinakis, vulcanico presidente greco, ha un solo obiettivo vitale: salvare la compagine britannica, precipitata al diciassettesimo posto in Premier League con un margine assolutamente risicato sulla spaventosa zona retrocessione.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo condottiero dei Garibaldi Reds deve inevitabilmente fronteggiare diverse defezioni, tra cui Matz Sels, reattivo portiere belga, e Nicolò Savona, talentuoso difensore italiano. La sua prima mossa è stata reinserire in lista UEFA Stefan Ortega, affidabile estremo difensore tedesco. Dall’altra parte c’è un avversario formidabile. I Canarini Gialli sono sapientemente guidati da Domenico Tedesco, meticoloso allenatore italo-tedesco. La formazione turca lotta per l’ambito titolo nazionale, potendo contare su investimenti faraonici. Nel mercato invernale sono arrivati fuoriclasse come Matteo Guendouzi, combattivo mediano francese, e N’Golo Kanté, inesauribile incontrista transalpino, portando un’enorme e preziosa esperienza internazionale per il salto di qualità decisivo e per dominare il gioco avversario.

PRAGMATISMO – «Non c’è un lavoro sicuro nel calcio. Se vuoi un lavoro sicuro, vai a fare l’insegnante. La sicurezza te la dà quello in cui credi»

CONCENTRAZIONE – «Il Forest ha un nuovo allenatore e comincerà da zero, ma noi siamo molto motivati. Vogliamo fare il primo passo verso la qualificazione. Non dobbiamo commettere errori, altrimenti verremo puniti»