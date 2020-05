De Nicola (ex medico Napoli): «Il calcio va interrotto. Classifica congelata e scudetto alla Juve»

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni, parlando così dell’emergenza Coronavirus in Italia

Intervistato da Il Mattino, l’ex medico sociale del Napoli Alfonso De Nicola ha parlato così della ripresa del campionato di Serie A. Queste le sue parole riprese da Tuttomercatoweb.

«Il protocollo così come realizzato è una follia. Solo tre o quattro grandi club potrebbero sostenerlo per tanto empo. Non parliamo poi della serie B e C, o dei dilettanti. Il calcio va interrotto, si congeli la classifica, si dia lo Scudetto alla Juve, tanto… E si ricominci l’anno prossimo. Anche perché bisognerà fare i conti con un calcio diverso, con rose più ampie. A ogni febbre il giocatore si deve fermare».