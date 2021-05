Marten De Roon si scusa dopo la spinta a Mariani in Atalanta-Milan. Le sue parole sui social.

«Che anno incredibile di nuovo. Così orgoglioso di questa squadra, di questa città. Non orgoglioso della mia ultima azione in questa stagione, avrei dovuto saperlo meglio. Vorrei scusarmi con tutti quelli che ho coinvolto nella situazione. Vederci finire terzi è qualcosa che ci meritiamo tutti dopo un anno del genere. Forza Atalanta!».

What an unbelievable year again. So proud of this team, this city. Not proud of my last action this season, I should’ve known better. I’d like to apologize to everyone I involved in the situation. To see us finish 3rd is something we all deserve after such a year. Forza Atalanta! pic.twitter.com/fHqkfnE9z1

