De Rossi e l’Italia: «Posso anche raccogliere palloni»

Daniele De Rossi, collaboratore dello staff tecnico dell’Italia, ha parlato della sua esperienza con la Nazionale. Le dichiarazioni durante Sogno Azzurro.

«Ho grande voglia di dare una mano. Anche per raccogliere palloni, proprio perché sono all’inizio del mio percorso, va benissimo. Non sono schizzinoso, non mi faccio problemi».