De Siervo lancia la frecciata: «Le tifoserie in questo momento non sono all’altezza della Serie A!»

De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha lanciato questa frecciata ai tifosi dopo gli atti di violenza dell’ultimo weekend. Le sue parole

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato durante l’evento di collaborazione tra Haier e la Lega. Le sue parole.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

INNOVAZIONE E REF CAM – «Ce lo invidiano in tutto il mondo. Siamo l’unica lega che racconta tre partite a turno direttamente dal campo e presto saliremo a cinque. È un’occasione straordinaria per far vivere ai tifosi la prospettiva degli arbitri. Ringrazio proprio gli arbitri italiani che si sono messi a disposizione: sui social abbiamo già raggiunto 30 milioni di visualizzazioni».

CONDANNA DEGLI EPISODI DI VIOLENZA – «Condanniamo ogni atto di violenza. Le tifoserie in questo momento non sono all’altezza del campionato. Gli interventi sono severi, ma inevitabili: le limitazioni fanno male alla Serie A, però servono».

TRASFERTE E COMPORTAMENTI VIOLENTI – «Manca un atto di maturità. Alcune frange si organizzano per risse programmate, quasi fosse guerriglia urbana. Bisogna isolare queste persone con Daspo e provvedimenti mirati, perché i danni al sistema e al Paese sono evidenti».

CALENDARIO E CONGESTIONE – «Da anni combattiamo contro la congestione delle partite. Abbiamo avviato azioni legali contro la FIFA e il problema resta. Serve un sistema condiviso con federazioni e leghe. Incastrare 38 giornate e i recuperi per squadre impegnate su più fronti è diventato un Risiko impossibile».