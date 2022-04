De Vrij: «Bravi a restare equilibrati. Il dentro o fuori con la Juve...»

Al termine di Inter Roma, il centrale difensivo nerazzurro Stefan De Vrij ha analizzato il match e la corsa verso lo Scudetto

Stefan de Vrij, difensore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Inter Roma. Ecco le sue parole:

PRESTAZIONE – «Anche dal punto di vista dello spirito siamo andati bene, siamo stati in campo fino a quasi la fine. Ci rendiamo conto di cosa stiamo giocando e oggi si è visto»

PARTITA CON LA JUVENTUS – «La vittoria con la Juve sicuramente la sentivamo come da dentro o fuori. Abbiamo sofferto tanto ma l’abbiamo portata a casa e poi abbiamo continuato a vincere, e vogliamo continuare a farlo».

FASE DIFENSIVA – «Oggi contro una squadra forte nelle ripartenza era importante rimanere equilibrati e l’abbiamo fatto per quasi tutta la partita, restando sempre sul pezzo. Come difensori dobbiamo sempre parlare, tenere in ordine tutto».