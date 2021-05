Sassuolo, De Zerbi: «Vittoria pesante. Juve? Difficile per noi e per loro»

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato dopo la vittoria sul campo del Genoa: ecco le dichiarazioni dell’allenatore

Roberto De Zerbi commenta la vittoria sul Genoa ai microfoni di DAZN.

VITTORIA – «Tre punti pesantissimi perché il Genoa è una squadra che continuava a mettere attaccanti di livello in campo, Shomurodov, Pjaca, Scamacca, hanno una squadra forte. Poi per la classifica perché oggi la Roma gioca col Crotone e noi venivamo al Genoa, tenere il passo sarebbe stato importante, e poi è una vittoria in più, abbiamo 56 punti, 15 vittorie, una vittoria che dà spessore alla squadra».

RASPADORI – «Non credo anzi son sicuro che non l’abbia fatto per egoismo. Devi decidere subito in quei momenti, non sai se l’avversario stava recuperando, se il compagno era in fuorigioco. Nella nostra squadra non ci sono egoismi perché altrimenti non potremmo lottare per un sogno che non ci fa stare nella pelle».

JUVE – «Che sia Juve, Genoa, Parma o Lazio o prima ancora Atalanta cambia poco. Sono tre punti. Ovviamente gli avversari non sono gli stessi ma non è detto che col Genoa non trovi difficoltà. Poi ovviamente la Juve ha tanti campioni e sarà una partita difficile, per noi e anche per loro».