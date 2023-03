De Zerbi: «Futuro in una big? Sono felice al Brighton, è una sfida»

Le parole di Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, sul possibile futuro su una panchina di un big. I dettagli

Roberto De Zerbi ha parlato a in conferenza stampa alla vigilia della gara di Premier League.

PAROLE – «Ho un lungo contratto con il Brighton e sono felice di lavorare qui, con questi giocatori. Sono contento delle loro prestazioni e non posso chiedere di più, è un bel momento per me, nel lavoro e nella vita. Abbiamo un sogno e sappiamo bene che dobbiamo scrivere una nuova pagina nella storia del club, per noi è una bella sfida».