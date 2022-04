De Zerbi Napoli, Nicolini: «Nessuna chiamata, solo fake news»

Il vice d.s. dello Shakhtar Donetsk Nicolini ha smentito le voci su un possibile approdo di De Zerbi al Napoli

Carlo Nicolini, vice direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, ai microfoni di 1Station Radio ha smentito le voci su un possibile approdo di Roberto De Zerbi sulla panchina del Napoli.

LA SMENTITA – «De Zerbi resterà qui anche l’anno prossimo. Con il Napoli non c’è stata nessuna chiamata, e posso dire che le notizie che girano in questo momento sono solo fake news. Se qualcuno vuole il nostro allenatore, o anche i nostri giocatori, bisogna fare le cose con il massimo della serietà, come facciamo noi che stiamo affrontando questa situazione a testa alta».