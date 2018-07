Genoa, ora un colpo in attacco: assalto a Defrel

La Roma è pronta a lasciar partire Gregoire Defrel. Il giocatore non rientra nei piani giallorossi: scatto Genoa

Il Genoa ha ufficializzato l’acquisto di Davide Mazzitelli. Il centrocampista classe ’95 ha lasciato il Sassuolo con la formula del prestito oneroso a 1 milione di euro e con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni. Il mercato del Grifone però non è ancora chiuso. Il Genoa cerca un nuovo attaccante e dopo aver chiesto al Napoli Ciciretti stan pensando di imbastire una trattativa con la Roma per Gregoire Defrel. Il calciatore ex Sassuolo è arrivato a Roma insieme a mister Di Francesco ma, complice anche un’annata tribolata per gli infortuni, il giocatore non è riuscito a imporsi in maglia giallorossa. La Roma ha fatto altre scelte sugli esterni e ha deciso di voltare pagina. Greg infatti non rientra più nei piani romanisti e ora a Roma attendono solo l’offerta giusta per lasciar andare il calciatore che si era comportato molto bene in Emilia Romagna, prima con la maglia del Cesena e poi con la maglia del Sassuolo.

Calciomercato Genoa: tutto su Gregoire Defrel

Lo spazio per Defrel a Roma si è sensibilmente ridotto, complice l’arrivo di Justin Kluivert ma complice anche l’acquisto di Pastore, che potrebbe giocare in avanti e il prossimo colpo (i giallorossi cercano un esterno e pensano a Forsberg e Berardi ma anche a Ziyech dell’Ajax). Tra le piste più calde per l’attacco del Genoa, secondo Il Corriere dello Sport, c’è proprio quella che porta a Gregoire Defrel. Il calciatore piace particolarmente in Premier League (West Ham e Crystal Palace hanno effettuato un sondaggio) ed è pronto a partire ma solo in caso di progetto interessante. La concorrenza al Grifone non manca nemmeno in Italia dove Sampdoria e Atalanta hanno già bussato alle porte della Roma. Ballardini stima particolarmente Gregoire e sarebbe felice di averlo a disposizione per completare la batteria di attaccanti a disposizione. Il Genoa è pronto a lanciare l’assalto a Gregoire Defrel.