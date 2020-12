Del Bosque: «Lukaku e Lautaro come Raul e Morientes»

Vicente Del Bosque ha parlato della coppia gol dell’Inter: Lukaku-Lautaro Martinez

Vicente Del Bosque, ex commissario tecnico della Spagna, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della coppia gol dell’Inter Lukaku-Lautaro Martinez paragonandola a un vecchio duo della Nazionale delle Furie Rosse.

«Sono una coppia bene assortita. Lautaro si muove bene nello stretto, nel breve ed è un ottimo complemento. Come lo era Raul per Morientes, o per Ronaldo. Formano una coppia che potremmo definire classica ed è sempre valida, perché la qualità è atemporale».