De Laurentiis non ha dubbi: «Sul Napoli io sono convinto sia più forte dell’anno scorso. Sarà un bellissimo campionato»

Aurelio De Laurentiis sicuro: «Sul Napoli io sono convinto sia più forte dell’anno scorso. Sarà un bellissimo campionato»

Il Napoli è protagonista tra i candidati al Gran Galà del Calcio 2025 e, naturalmente, alla cerimonia non è mancata la presenza del presidente Aurelio De Laurentiis, che ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

VITTORIA A ROMA – «Tutti fanno domande poco pertinenti. Se uno ha molti incidenti è chiaro che ci può essere un momento di sconforto che può contaminare lo spogliatoio, ci sono partite che vengono prese non come dovrebbero. Molti minimizzano il Bologna che è una grande squadra e che ha un grande allenatore. Quando perdemmo contro il suo Spezia gli andai a fare i complimenti. Io sono rimasto sempre affezionato a Italiano, lo stimo e sta facendo un gran percorso»

SQUADRA – «Sul Napoli io sono convinto sia più forte dell’anno scorso. I giocatori nuovi vanno fatti affezionare alla nuova maglia, questi incidenti hanno permesso ai nuovi di mostrare le loro capacità. Io sono convinto che continueremo a fare un grande campionato ma va considerato che siamo in 20, bisogna avere rispetto delle altre squadre. Sarà un bellissimo campionato, siamo tutti là».

EMOZIONI E SCUDETTI – «L’emozione in quante tale non può avere riferimenti precisi, si vive in un momento. Di solito si fa una gran confusione con cos’è l’amore. Molti credono sia un’emozione invece è un momento perfetto e pochi riescono ad averlo e a valutarlo. Ci vuole grande considerazione, rispetto e sacrificio nel lavoro sempre che tu lo faccia con amore».

NERES – «Ce l’avevamo anche l’anno scorso e avevamo solo una competizione, era anche difficile far venir fuori tutti i calciatori. Quest’anno con più competizioni è chiaro che potendo giocare di più tutti possono evidenziare le loro capacità. Neres ha già fatto più gol della stagione scorsa e siamo all’inizio».

