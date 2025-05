Delio Rossi: «La Juve adesso rischia di fallire la stagione, ci sono assenze che pesano. Futuro Tudor? La mia idea è questa»

Le parole di Delio Rossi, ex allenatore, sul momento dei bianconeri prima dello scontro Champions contro la Lazio. I dettagli

Delio Rossi ha parlato in esclusiva a Juventusnews24 della lotta Champions in Serie A.

DELIO ROSSI – Che partita si aspetta oggi?

«Non è facile fare un quadro generale a priori: credo che comunque sarà decisiva. La Juventus avrà a disposizione due risultati su tre mentre la Lazio solamente uno. La Juventus non avrà a disposizione la propria migliore formazione ma se la giocherà. Se i bianconeri vogliono centrare l’obiettivo questa sera non devono perdere».

DELIO ROSSI – Quini sarà una partita che peserà di più per la Lazio che per la Juventus?

«La Lazio ha solamente un risultato a disposizione anche se la Juventus non può permettersi di perdere. In caso di sconfitta andrebbe a fallire una stagione: i biancocelesti, paradossalmente, dovessero perdere, non sarebbe un dramma perché non era il proprio obiettivo andare in Champions. Probabilmente ci sarà un rimpianto: la Lazio ha altri programmi».

L’INTERVISTA INTEGRALE A DELIO ROSSI SU JUVENTUS NEWS 24