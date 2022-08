Depay Juventus, passi in avanti: cosa manca per chiudere l’accordo

Depay si avvicina alla Juventus: i bianconeri cercano la quadra definitiva con l’attaccante in uscita dal Barcellona

Stando alle ultime di Sky Sport, la Juventus e il Barcellona avrebbero raggiunto l’accordo per liberare Memphis Depay, con i bianconeri che si sono avvicinati alle richieste dei catalani scontando anche alcuni bonus risalenti allo scambio Pjanic-Arthur.

Per chiudere l’affare ora serve l’accordo totale con il giocatore in termini di ingaggio e bonus. I bianconeri hanno messo sul piatto un biennale. Non è ancora chiaro inoltre quando l’attaccante olandese arriverà in Italia.