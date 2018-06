Il futuro di Diego Laxalt potrebbe essere a Roma, ma resta da capire se su sponda biancoceleste o giallorossa

Diego Laxalt si fece notare ai Mondiali Under 20, quando difendeva i colori del suo Uruguay. Adesso è un calciatore maturo e pronto per il grande salto in una big del nostro campionato. Le squadre che hanno dimostrato maggior interesse nei confronti dell’esterno a tutta fascia di proprietà del Genoa sono la Roma e la Lazio. I club capitolini dovranno sborsare 15 milioni di euro per portarlo via dalla Liguria, dopo 4 anni di permanenza.

Per la Roma si tratterebbe dell’alternativa perfetta ad Aleksandr Kolarov ma resterebbe da capire quanta voglia abbia Laxalt di fare panchina, visto che il serbo garantisce ancora continuità di prestazione e passaggi vincenti. Diverso il discorso per la Lazio, che gioca con il 3-5-2, sistema di gioco più congeniale alle caratteristiche dell’esterno uruguayano: un treno quando c’è da spingere più e più volte lungo l’out mancino. I due slot di terzino sinistro, ora, sono ricoperti da Capitan Lulic, utile anche come interno di centrocampo, e Jordan Lukaku, non proprio sicurissimo della permanenza. Motivo per cui, se i giallorossi si sono limitati a chiedere informazioni nel corso della sessione invernale di calciomercato, in questa i biancocelesti si sono mossi più concretamente, chiedendo la disponibilità al trasferimento, come si legge su Il Corriere dello Sport.