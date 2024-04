Derby di Roma, tensione Dybala-Guendouzi: la mossa dell’argentino – FOTO

Qualche attimo di tensione in Roma–Lazio nella ripresa, quando gli animi in campo si sono accesi con Dybala e Guendouzi principali protagonisti.

Guendouzi and Dybala got into an altercation during the Roma vs Lazio game… 🇫🇷⚔️🇦🇷

Dybala took off his shin pad which has a photo of Argentina winning the World Cup against France to Guendouzi. 🍿 pic.twitter.com/rgLA8ktjRP

— Rodney (@Ron_YNWA) April 6, 2024