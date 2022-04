Deulofeu Beto come Muriel-Di Natale: Udinese, il dato è esaltante. La coppia gol dei friulani segna a raffica

C’è una nuova coppia gol in casa Udinese. Gerard Deulofeu ha realizzato 11 reti in questo campionato, come il compagno di squadra Beto.

L’Udinese non aveva due giocatori con più di 10 centri in una singola stagione di Serie A dal 2012/13 (Muriel 11 e Di Natale 23).