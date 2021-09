Di Biagio: «Per Mourinho non ci sono amichevoli, vuole vincere tutte le gare»

Gigi Di Biagio ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la lotta scudetto e la Roma di Mourinho

SCUDETTO – «Stiamo escludendo per il momento Roma, Lazio e Atalanta perché forse hanno qualcosa in meno rispetto a Juventus, Milan e Inter, però sembra di essere tornati agli anni ‘90 dove il campionato era molto equilibrato».

MOURINHO – «Continua a far giocare gli stessi perché vuole accumulare un vantaggio importante. Non si scherza, non ci sono amichevoli e vuole vincere tutte le gare. Ha portato un entusiasmo che non si vedeva dai tempi di Capello e Zeman, è una squadra vera e vi posso garantire che quel clima allo stadio non si vedeva da tantissimo tempo».