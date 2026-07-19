Di Canio commenta la telecronaca di Adani: «Se proprio non volete indignarvi, abbassate il volume a zero». Le sue parole

Il mondo del calcio si prepara a fermarsi per Spagna‑Argentina, la finale dei Mondiali. E, come spesso accade nei grandi eventi, attorno alla partita si accendono anche discussioni parallele. Una delle più vivaci riguarda la telecronaca Rai e, in particolare, i commenti appassionati di Lele Adani, figura che da anni divide il pubblico per il suo stile acceso e coinvolto.

L’ex difensore di Inter e Fiorentina è diventato un opinionista riconoscibile, capace di polarizzare: da una parte chi ne apprezza la passione e la capacità di entrare emotivamente nella partita, dall’altra chi ritiene che talvolta superi il limite, rendendo la narrazione troppo enfatica.

Tra i critici più noti c’è Paolo Di Canio, che in un video pubblicato sui social ha espresso il proprio punto di vista in maniera diretta e senza filtri, come da tradizione. L’ex attaccante di Juventus e Lazio ha commentato lo stile di Adani, che insieme ad Alberto Rimedio sarà la voce della Rai anche per la finalissima mondiale.

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SU ADANI – «Dopo la partita tra Argentina e Inghilterra ho ricevuto 52 messaggi da persone che conosco ma anche da gente che non sentivo da tanto tempo. Il tenore dei messaggi era sempre lo stesso: infuriati, indignati, arrabbiati per i commenti, una vergogna alla Rai…ma non devono parlare con me, io per scelta non ho mai messo il volume durante le partite dei Mondiali perché mi fido della mia conoscenza, della mia competenza, dei miei occhi, perciò mettevo una musichetta e mi guardavo le partite»

IL MIO CONSIGLIO… – «Insomma, le persone ne parlano anche al bar e devo dirvi una cosa, dovete essere anche un po’ contenti, perché, con il passaggio dell’Argentina, Rai1, la Radiotelevisione argentina, non entrerà in lutto e darà in chiaro la finale tra Spagna e Argentina e voi potrete usufruire di questo servizio, che volete di più. E vi ripeto, Rai1, Radiotelevisione argentina, trasmetterà la finale tra Spagna e Argentina, e se proprio non volete indignarvi, abbassate il volume a zero, nessuno vi obbliga a sentire, se no siete masochisti. E io ricordo a tutti che siamo italiani”