Le parole di Eusebio Di Francesco al termine di Torino-Roma, match valido per la prima giornata di Serie A Tim 2018/2019

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, al termine del match contro il Torino, vinto con un gol di Dzeko nel finale, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: «La mia squadra ha un atteggiamento offensivo, ma dobbiamo migliorare in entrambe le fasi. In difesa abbiamo giocato bene, in avanti non siamo stati lucidi. Oggi non mi va di parlare di bocciature o promozioni, dico solo che tutti devono crescere. Se le milanesi fanno più paura? Si sono rinforzate, soprattutto l’Inter, ma si fanno molte chiacchierare. Io ho tanti ragazzi nuovi che devono migliorare, come Pastore ad esempio che non ci ha messo tantissima qualità, ma ha provato a fare bene. Lui può essere un trequartista o una mezzala nel mio schema di gioco, per me cambia poco. Ha tanta qualità ed ha bisogno di giocatore, sono felice della sua predisposizione verso la squadra».

L’ex Sassuolo ha chiuso: «Se siamo più forti dello scorso anno? Mi auguro di diventarlo, ma ad oggi le chiacchiere stanno a zero. Abbiamo ceduto due giocatore importanti, ma sono stati sostituiti.Olsen? A parte una piccola incertezza, ha avuto grande dimestichezza con la palla e ciò non può che rendermi felice».