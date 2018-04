L’allenatore della Roma ospite da Fabio Fazio nella trasmissione Che tempo che fa. Ecco le parole di Eusebio Di Francesco

L’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, è stato ospite di Rai 1 nella trasmissione Che tempo che fa condotta da Fabio Fazio. Il tecnico romanista ha parlato della possibile rimonta in Champions League sul Liverpool: «Abbiamo già fatto qualcosa di straordinario ma io voglio lanciare un messaggio: io ci credo! Abbiamo fatto gare importanti in Europa e non voglio accontentarmi, dobbiamo credere in questa rimonta. Io resto ottimista e dopo la partita ho voluto sottolineare il pessimismo che c’è in generale».

Prosegue il tecnico parlando degli scontri prima della gara: «Io sono contro ogni forma di violenza. Quelle persone non hanno nulla a che vedere col tifo. La Roma ha un grandissima tifoseria e quelle persone possono rovinarne l’immagine». Non poteva mancare un commento su Zeman: «Ho fatto la sua preparazione, ne sento addosso le fatiche. Ha una grandissima cultura del lavoro, a volte si eccedeva. Lui mi piace, mi fa ridere, è molto ironico». Chiosa sulla corsa Scudetto tra Juve e Napoli: «Ad oggi la la Juve è la favorita ma deve ancora giocare in casa nostra. Saremo determinanti ma per noi stessi».