Di Livio: «Il campionato è aperto. La Juventus rientrerà nella corsa scudetto»

Angelo Di Livio, intervistato in esclusiva da Juventusnews24 ha fatto il punto sul campionato di Serie A e sul momento della Juventus

«Quest’anno dopo tanti anni vedremo forse un campionato che ci darà delle sorprese. Un Napoli stratosferico, Milan e Inter che stanno lì a ruota e sicuramente non scarto l’Atalanta, la Roma e la Lazio. La Juve per me rientrerà, sarà un bel campionato da vivere, partita dopo partita: ora arriveranno anche gli scontri diretti, dunque godiamoci questo bel campionato».

LEGGI SU JUVENTUSNEWS24 L’INTERVISTA INTEGRALE