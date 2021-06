Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha mandato un messaggio alla UEFA per chiedere una competizione più allettante

Florentino Perez non molla l’idea Super League. Il presidente del Real Madrid, in un’intervista esclusiva concessa ad Onda Cero, ha mandato una richiesta chiara alla UEFA.

«Vorrei che la UEFA facesse una competizione più allettante e non una che perdesse sempre più tifosi. Se il calcio sta passando un brutto momento e secondo me muore, il pubblico diventa sempre più piccolo, i giovani non guardano il calcio, bisogna fare qualcosa».