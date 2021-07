Atalanta, Marino: «Obiettivo salvezza. Siamo un club provinciale»

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha commentato il sorteggio del calendario di Serie A 2021/22

«Noi non possiamo che sposare il verbo del nostro presidente Percassi. Il primo obiettivo è sempre la salvezza. Dobbiamo mantenere una dimensione provinciale. Quella passata è stata un’annata straordinaria, con la qualificazione alla Champions League e la vittoria sfiorata in Coppa Italia. Speriamo di porte regalare altre gioie ai nostri tifosi anche in questa stagione e di rivederli numerosi allo stadio».