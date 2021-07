Dida esce allo scoperto: «Italia Spagna? Ecco per chi tiferò»

Nelson Dida, ex portiere del Milan, ha parlato della semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna: le sue dichiarazioni

«L’Italia è forte. Io punterei sempre per una vittoria. Per i calciatori che hanno e per la disponibilità di tutti, sento che l’atmosfera qua in Italia è bella, la nazionale ha l’appoggio dei tifosi. Penso che loro possano far bene agli Europei. Sarà dura perché anche la Spagna è una grandissima squadra. La fiducia che l’Italia ha ottenuto in questo periodo qua dimostra che sta crescendo, Sarà una partita bellissima e sicuramente tiferò Italia».