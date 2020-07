Diego Costa: «Champions League, missione compiuta» – VIDEO

Diego Costa, attaccante dell’Atletico Madrid, ha parlato del raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League

«L’Atletico Madrid è una grande squadra, la qualificazione in Champions è il minimo per noi. Quest’anno non è stato un obiettivo facile da raggiungere, ma ci siamo riusciti. Ora vogliamo continuare nella nostra striscia di vittorie in campionato».