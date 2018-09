Diego Costa punge Conte: «Guardate che fine ha fatto»

In un’intervista a Marca l’attaccante spagnolo punge l’ex tecnico Conte: «Simeone è un allenatore diretto»

Certe ferite non si rimarginano neanche con il tempo ma anzi, rimangono lì a ricordare i dolori del passato. Stiamo parlando del burrascoso rapporto tra Diego Costa e Antonio Conte ai tempi del Chelsea. L’attaccante spagnolo fu quasi “costretto” a lasciare i Blues proprio a causa dell’ex tecnico bianconero e Costa non perde occasione per rivangare gli episodi passati: «E’ stato un brutto momento – ha spiegato l’attaccante in un’intervista a Marca -. Non è stata colpa mia. La gente diceva molte cose, ma il tempo mette tutto al suo posto. Guarda dov’è l’allenatore, guarda come se ne è andato Conte. Mi sono lasciato male con il Chelsea a causa del suo modo di agire».

Altra storia all’Atletico Madrid sotto gli ordini di Simeone: «Simeone è un tecnico diretto. Quando il Cholo non ti vuole, è chiaro e fa in modo di aiutarti. Al Chelsea era il contrario. Lo abbiamo fatto vincere e, dopo tutto, mi ha mandato un messaggio per dirmi che non mi voleva. Ho avuto la possibilità di tornare all’Atletico, non c’era alcun ostacolo. Ma quando mi hanno detto di tornare ad allenarmi con la squadra B… Era chiaro che stavo andando all’Atletico, anche se c’erano altre offerte. Altrimenti preferivo stare in Brasile con la mia famiglia. Ho altri valori che i soldi non possono comprare».