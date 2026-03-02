Dimarco punta in alto! Record su record con l’Inter, ora vuole prendersi anche il Mondiale con l’Italia: i numeri di una stagione pazzesca

Una stagione agonistica letteralmente da sogno quella che sta vivendo Federico Dimarco con la maglia dell’Inter. L’esterno nerazzurro si trova nel miglior momento della sua carriera agonistica sotto la gestione di Chivu e punta dritto a traguardi prestigiosi. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore ha recentemente sbloccato la sfida contro il Genoa trovando il sesto centro stagionale in campionato. Questa rete rappresenta il suo nuovo record personale di marcature in Serie A, superando nettamente le cinque realizzazioni delle annate passate. I numeri confermano che all’atleta piace accendere la miccia per primo, avendo sbloccato le gare anche contro Napoli, Parma, Sassuolo e Dortmund in Champions League. Oltre ai gol, spiccano i quindici preziosi assist forniti ai propri compagni di squadra.

Nonostante i numeri esaltanti, il laterale mantiene la massima concentrazione sugli obiettivi collettivi, come confermato dalle sue stesse dichiarazioni:

TITOLI DI SQUADRA – «Personalmente è una bella stagione, ma se i gol e gli assist non portano titoli, non conta nulla»

REAZIONE ALLA SCONFITTA – «Dopo una sconfitta questa squadra è stata unita ed è ripartita più forte di prima»

OBIETTIVO SCUDETTO – «Preferirei fare meno ma vincere il campionato… Ad ogni modo l’importante è andare avanti così»

Il messaggio lanciato all’ambiente milanese è chiarissimo. Lo scudetto rappresenta l’obiettivo numero uno, forte di un vantaggio di dieci punti sul Milan in classifica generale. Nel mirino c’è anche la Coppa Italia, con l’andata della semifinale contro il Como ormai alle porte. L’Inter punta con decisione ad alzare questo trofeo per la decima volta.

Oltre al club, il mese di marzo porta con sé gli spareggi per i Mondiali. L’Italia, guidata da Gennaro Gattuso, affronterà la semifinale giovedì 26 marzo contro l’Irlanda del Nord a Bergamo, per poi guardare all’eventuale finale del 31 contro Galles o Bosnia. Dimarco rappresenta una certezza assoluta per il commissario tecnico azzurro. In campionato ha partecipato a ben ventuno gol, risultando ancor più determinante di Lautaro, fermo a quota diciotto.