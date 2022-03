Dionisi: «Rispetto ma non temo lo Spezia. Vogliamo aggrapparci a chi è davanti». Le parole del tecnico del Sassuolo

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con lo Spezia.

SPEZIA – «È una gara insidiosa contro una squadra che corre e riparte bene, ci ha messo difficoltà all’andata. Domani abbiamo un’opportunità di dare continuità e di aggrapparci a quelle davanti. Siamo stati bravi a dare continuità in queste partite. Non è mai semplice però domani abbiamo il dovere e la volontà di provarci per aggrapparci a chi sta davanti a noi».

ATTEGGIAMENTO – «Con l’atteggiamento giusto, cosa che ultimamente stiamo avendo. Magari con la Salernitana non abbiamo avuto l’approccio migliore ma c’è anche l’avversario e domani c’è un avversario di tutto rispetto che all’andata ci ha messo in difficoltà. Non so che partita faranno ma la vittoria col Cagliari gli ha dato una spinta positiva. Fuori casa hanno vinto a Napoli e a San Siro contro il Milan. Dobbiamo rispettarli ma non temerli perché abbiamo tutto per batterli».

FRATTESI – «Sta facendo molto bene. C’era molta perplessità quest’anno, se potesse giocare in Serie A titolare in una squadra importante e si è ritagliato uno spazio importante. Nutre della fiducia di tutti e deve essere bravo, sicuramente ha avuto qualche alto e basso, ci sono dei momenti così, il giocatore deve saper vivere questi momenti ma anche lui deve continuare a lavorare e a fare bene».