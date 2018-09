DAZN lancia “Zona Gol”: ecco a cosa serve la nuova funzione

DAZN lancia “Zona Gol”, il nuovo servizio simile alla “Diretta Gol” di Sky Sport che permetterà agli abbonati di non perdersi gol ed azioni più importanti delle partite in contemporanea

Anche DAZN lancia la sua “Diretta Gol”: così come Sky Sport – infatti – anche la nuova emittente in streaming del gruppo Perform ha deciso di lanciare il proprio servizio legato alle azioni e soprattutto ai gol più importanti in diretta delle partite che si giocheranno in contemporanea. Il servizio prenderà il via sin da subito, con la seconda giornata della Serie B, quando saranno trasmesse in contemporanea alle ore 15 più partite di campionato. Grazie al servizio, denominato “Zona Gol”, sarà possibile assistere in diretta a tutte le azioni da gioco più importanti e a tutte le reti segnati sui campi allo stesso tempo.

“Zona Gol” sarà un servizio a disposizione di tutti gli abbonati DAZN per tutte le gare che di disputeranno in contemporanea, ovvero allo stesso orario, di cui l’emittente detiene i diritti, dunque soprattutto tra il sabato e la domenica pomeriggio. Ricordiamo che al momento DAZN detiene i diritti di tutte le partite della Serie B, tre partite della Serie A, oltre a quelli di trasmissione di alcuni campionati esteri come la Ligue 1 e Liga ed altri ancora.