Diritti tv Serie A, Cairo: «Offerta Dazn da valutare con attenzione»

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato, come riportato da La Gazzetta dello Sport, della proposta fatta da Dazn per i diritti tv della Serie A.

«Credo che per lo sviluppo dei diritti tv, la Lega e chi ha condotto le trattative abbia svolto un buon lavoro. Le proposte dei broadcaster sono molto interessanti, in particolare reputo che l’offerta di DAZN vada valutata con attenzione, considerando pure che sarà supportata da una telco. Sarà poi l’assemblea a decidere, ma va sottolineato che se a livello internazionale assistiamo a un calo del valore dei diritti tv, il calcio italiano dimostra di essere in trend positivo, manifestando una vitalità che le altre leghe hanno perso».