Disavventura per Haaland: il norvegese viene cacciato da un locale

Erling Haaland dimostra di non essere al meglio fuori dal campo rispetto alle sue prestazioni sul rettangolo verde: cos’è successo

Erling Haaland ha concluso una memorabile stagione tra Salisburgo e Borussia Dortmund: 44 gol in 40 gare per il giovane attaccante norvegese, accostato anche alla Juventus a gennaio.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Haaland sarebbe stato cacciato via da un locale in Norvegia nel corso di una serata. In un video si mostra un buttafuori che allontana Haaland con un cellulare in mano.