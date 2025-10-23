 Djidji nuova wildcard degli FC Zeta: l’ex Torino sbarca in Kings League: tutti gli aggiornamenti
Djidji nuova wildcard degli FC Zeta: l’ex Torino sbarca in Kings League: tutti gli aggiornamenti

1 minuto ago

Djidji

Kings League, gli FC Zeta accolgono l’ex Torino Djidji come nuova wildcard. Le ultimissime sulla nuova competizione

Gli FC Zeta hanno ufficializzato l’arrivo di una nuova wildcard: si tratta di Koffi Djidji, difensore ivoriano con un passato in Serie A tra Torino e Crotone. Attualmente svincolato, il centrale classe ’92 è pronto a rimettersi in gioco nella competizione ideata da Gerard Piqué, rinforzando la squadra guidata da ZW Jackson, finalista della scorsa stagione contro i TRM.

Djidji segue così le orme di altri ex protagonisti del nostro campionato, come Florenzi e Moscardelli, che hanno già scelto di misurarsi con il format spettacolare della Kings League. Il suo debutto arriva in un momento delicato per gli Zeta, reduci dalla pesante sconfitta per 4-1 contro i D-Power di Bobo Vieri e Diletta Leotta nella prima giornata di Kings Cup.

Kings Cup: i risultati del primo turno

Il turno inaugurale della Kings Cup, disputato lunedì 20 ottobre alla Fonzies Arena, ha già regalato spettacolo e sorprese:

  • Gruppo A: vittorie ai rigori per Caesar, Alpak e Circus, rispettivamente contro BIGBRO, Gear7 e Underdogs.
  • Gruppo B: successi nei tempi regolamentari per D-Power, Stallions e TRM, che hanno superato Zeta, Zebras e Boomers.

LEGGI ANCHE – Kings League, esordio per i due ex calciatori Florenzi e Moscardelli! Prima volta con la maglia dei Bigbro, tutti i dettagli

