Kings League, esordio per i due ex calciatori Florenzi e Moscardelli! Prima volta con la maglia dei Bigbro, tutti i dettagli

Dalla Serie A alla Kings League: Florenzi e Moscardelli vestono la maglia dei Bigbro per la prima volta. I dettagli

Due ex protagonisti del calcio professionistico hanno deciso di abbracciare il progetto dello streamer Moonryde. Si tratta di Alessandro Florenzi e Davide Moscardelli, che hanno fatto il loro ritorno in campo non con una maglia di Serie A, ma in una cornice del tutto nuova: la Kings League, vestendo i colori dei Bigbro, la squadra guidata proprio da Moonryde.

Il debutto è avvenuto nella prima giornata del girone A della Kings Cup, contro i Caesar di ErFarina ed Enerix. A indossare la fascia di capitano è stato Florenzi, ex Milan e Roma, mentre Moscardelli si è preso la scena con la sua consueta verve: con la maglia numero 9 ha prima fallito uno Shoot Out, per poi riscattarsi segnando un gol.

La partita, terminata 6-6 nei 36 minuti regolamentari, si è decisa ai tiri di Shoot Out, dove i Caesar hanno avuto la meglio imponendosi 9-7. Il nuovo regolamento ha così consegnato un punto ai Bigbro e due agli avversari, vincitori della sfida.

