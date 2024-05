Fiorentina, Dodo: «Viviamo la finale come riscatto». Poi l’annuncio a sorpresa sul futuro

Dodo, esterno della Fiorentina, ha parlato nel Media Day in vista della finale di Conference League contro l’Olympiacos

Dodo, esterno della Fiorentina, ha parlato nel Media Day in vista della finale di Conference League contro l’Olympiacos. Le sue dichiarazioni:

FINALE – «Stiamo vivendo questa finale come una grande opportunità di riscatto dopo la sconfitta dello scorso anno. Sappiamo quello che dobbiamo fare, sia a livello collettivo che individuale. Dovremo fare di tutto per portare a casa il trofeo, per noi e per Firenze»

FUTURO – «Io per me rimango qua a vita».