Milan su Domingos Quina, ma la concorrenza è mostruosa

Il Milan si è messo sulle tracce del giovane talento Domingos Quina del West Ham: c’è la coda per il giocatore, le big di Premier League e Bundesliga lo vogliono

Il Milan ha messo gli occhi su un giovane talento che milita in Premier League. Si tratta di Domingos Quina, centrocampista centrale del West Ham. Ha diciotto anni e mezzo, proviene dalla Guinea Bissau ma ha passaporto comunitario del Portogallo; non ha ancora esordito in campionato, ma si è messo in luce con qualche buona apparizione nelle coppe. Di lui si parla un gran bene, è arrivato agli Hammers due anni fa dopo le giovanili tra Chelsea e Benfica e sembra avere le caratteristiche giuste per sfondare. Il Milan lo segue, ma c’è concorrenza.

Le rivali per Quina sono di tutto rispetto. Assieme al Milan troviamo sulle tracce del centrocampista il Borussia Dortmund, da sempre attento ai giovani calciatori di spessore in giro per il mondo. Stando a quanto riporta il Mirror, però, sono due concorrenti inglesi a spaventare Milan e Borussia Dortmund. Quina piace al Liverpool e al Manchester United, disposto a fare di tutto per prenderlo a partire dalla prossima estate. Andrà in scadenza nel giugno del 2019 e ha un costo tutto sommato contenuto, ma il Milan dovrà fare alla svelta se vorrà anticipare le altre società.