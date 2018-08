Raiola-Milan, torna il sereno. Donnarumma resta, Bonaventura rinnova?

Il portiere del Milan, Gigio Donnarumma, para le voci di mercato. Con il cambio di proprietà, il portiere potrebbe rimanere in rossonero

Scoppia la pace tra Mino Raiola e il Milan? L’addio di Massimiliano Mirabelli e il cambio di proprietà potrebbero aver riportato il sereno tra l’agente e il club rossonero. Il procuratore non credeva nel progetto del Milan di Yonghong Li e aveva avuto più di una discussione con il vecchio direttore sportivo milanista. L’arrivo del Fondo Elliott e di Leonardo potrebbero portare a una nuova era nei rapporti tra Raiola e il Milan, anche e soprattutto per Gigio Donnarumma. Secondo Tuttosport, tra Raiola e Leonardo c’è un ottimo rapporto dovuto anche all’affare Zlatan Ibrahimovic-PSG.

Inoltre, il procuratore, ha bisogno di un grande club come alleato visti gli ottimi rapporti instaurati dalla Juventus con Jorge Mendes. Donnarumma dicevamo. Il portiere classe ’99 potrebbe beneficiare dell’eventuale permanenza di Pepe Reina e il fatto che Raiola non si sia più fatto sentire pubblicamente può essere letto come un segnale positivo. Inoltre in autunno potrebbe esserci un incontro tra il procuratore e Leonardo per parlare del rinnovo di Jack Bonaventura, altro suo assistito. Con Elliott tutto sembra cambiato. Può cambiare anche il destino di Gigio Donnarumma.