Donnarumma: «Italia straordinaria. Io come Buffon? Lui è il migliore»

Gianluigi Donnarumma, portiere dell’Italia, ha festeggiato la vittoria di Euro 2020 contro l’Inghilterra. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport.

«Siamo stati straordinari, non abbiamo mollato di un centimetro. Ce l’abbiamo fatta partendo da zero, siamo una squadra fantastica e ci meritiamo questo successo. Il gol poteva ammazzarci, ma noi siamo sempre attenti e non molliamo mai. Buffon è il migliore di tutti, io cerco di farmi trovare sempre pronto. Vedremo dove arriverò».