Le parole del portiere del Milan e della Nazionale italiana: «Sono arrivato in prima squadra molto presto crescendo velocemente»

Intervistato da ESPN, Gigi Donnarumma si è raccontato toccando diversi temi: dal suo rapporto con Gianluigi Buffon, portiere del Paris Saint-Germain, ex capitano della Juventus e dell’Italia, all’inizio della sua carriera. L’estremo difensore rossonero ha esordito parlando della sua sfera privata: «Il numero più importante che ho sul telefono? La mia ragazza (ride, ndr). O forse quello del mio agente… (Mino Raiola, ndr). Se iniziano a criticarmi, mia mamma si arrabbia (ride, ndr). Salto di categoria? Nulla è cambiato, più o meno sono sempre stato lo stesso. Sono arrivato in prima squadra molto presto crescendo velocemente, sia a livello umano che in campo. E’ incredibilmente diverso da quando ho iniziato”, sono state le sue parole».

Donnarumma ha poi concluso raccontato il suo rapporto con Gigi Buffon: «Dopo il 4-0 in finale di Coppa Italia mi disse di stare calmo. Ora lo vedo in un modo diverso sia dentro che fuori dal campo. Non potrò mai ringraziarlo abbastanza per i suoi consigli. Mi disse di stare calmo, di essere un guerriero, di rialzarmi in piedi quando cado a terra»