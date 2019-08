Brescia, Donnarumma commenta la vittoria col Cagliari in zona mista: «Ci sono rimasto male per il gol annullato, felice per come è finita»

Alfredo Donnarumma, calciatore del Brescia, è stato il match winner della gara odierna contro il Cagliari. Queste le parole del giocatore nel post gara:

«Partita fatta come l’avevamo preparata. Loro sono partiti forti come ci immaginavamo ma poi siamo usciti fuori, siamo stati bravi a contenere quei 15 minuti all’inizio. Ci sono rimasto malissimo per il gol annullato ma poi sono stato contento per come è andata a finire».