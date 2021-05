Donnarumma via dal Milan, parla l’ex: «Non posso criticarlo»

Ba ha chiarito come Maldini sia fondamentale per tutto il club. L’ex rossonero non colpevolizza invece Donnarumma per l’addio

Ibrahim Ba, nel corso dell’intervista al quotidiano Tuttosport, ha parlato anche di Maldini e della scelta di Donnarumma di lasciare i rossoneri:

«Io non me la sento di criticare Gigio perché lascerà il Milan, anche se certamente spiace perché si tratta del club nel quale è cresciuto. Anche quest’anno lui ha dato il suo contributo in campo ed è stato un professionista. Detto questo, io credo che si debba vivere completamente per la società e per la città. Se non sei dentro al 100%, meglio lasciare».

