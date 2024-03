Cos’è la dorsalgia, l’infortunio che ha fermato Vlahovic

Dusan Vlahovic lascia la nazionale della Serbia e torna a Torino: ecco che tipo di infortunio ha l’attaccante della Juventus

Protagonista in negativo del lunch match contro il Genoa con cartellino rosso in particolare, Dusan Vlahovic non troverà il riscatto personale in Nazionale. Infatti, la Serbia ha comunicato che il centravanti è di rientro a Torino.

Cos’è la Dorsalgia: sintomi

Il sintomo principale della dorsalgia è un dolore nella parte superiore della schiena, specialmente per vie centrali ovvero tra le scapole. Esistono diversi casi dunque ci vorranno esami approfonditi per capire di che tipo sia. La cosa certa è che la dorsalgia si può manifestare sia saltuariamente sia in maniera cronica oltre ad avere diverse entità.

Le cause della Dorsalgia

Come detto, la dorsalgia è figlia di un dolore che coinvolge il dorso, ma che non si ferma in quella zona. Infatti potrebbe proseguire sulla base del collo e finire con la gabbia toracica. Tornando alla zona delle scapole, questa parte della colonna vertebrale è costituita da 12 vertebre che formano la gabbia toracica dunque va a proteggere organi vitali.

Le cause possono essere estreme come la frattura delle vertebre oppure contrattura, stiramenti vari e strappi muscolari, senza dimenticare distorsioni dei legamenti o artrosi delle articolazioni della colonna vertebrale,

I rimedi per la Dorsalgia

Naturalmente ogni dorsalgia può avere episodi più o meno acuti e il medico deve conoscere con assoluta precisione il problema principale. In ogni caso, i rimedi più gettonati sono il riposo funzionale e l’assunzione di alcuni farmaci analgesici e/o antinfiammatori. In casi più gravi, si potrebbe procedere con ultrasuoni, tecarterapia o addirittura intervento chirurgico.

Infortunio Vlahovic, condizione e tempi di recupero dalla Dorsalgia

Al momento non si hanno indicazioni precise né sull’entità della dorsalgia che affligge Vlahovic né circa i tempi di recupero del serbo. Lo staff della Juventus si occuperà giorno per giorno per prestare le migliori cure al serbo. Ricordiamo che comunque Vlahovic avrà più tempo per riposare rispetto ai compagni in quanto, oltre alla mancata convocazione in Nazionale, non dovrà rientrare nemmeno per il 30 marzo in campionato dato che è squalificato. Il suo rientro in campo, infortuni a parte, è infatti fissato al 2 aprile con l’andata delle semifinali di Coppa Italia con la Lazio.