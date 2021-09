Napoli, Dossena: «Premier League? Livello alto, pensate che Anguissa...»

L’ex terzino del Napoli, Daniele Dossena, parla della gara di Europa League contro il Leicester: ecco le sue dichiarazioni

Daniele Dossena, ex terzino del Napoli, parla a Radio Kiss Kiss della sfida contro il Leicester.

«Il Napoli ha diversi calciatori che in Premier League ci starebbero molto bene come Osimhen, Anguissa, Koulibaly, lo stesso Di Lorenzo. In Inghilterra ci sono ritmi impressionanti, oltre che alla grande potenza economica. Anguissa giocava in una squadra retrocessa come il Fulham e questo la dice lunga sul potenziale che c’è in Premier League».